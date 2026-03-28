ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾ? 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 'ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ' ಬಾರಿಸಿದೆ.. ತಕ್ಷಣ ಈ ನಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ!
ತರುಣ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಈ ನಗರಾನಿಕಿ ಏಮೈಂದಿ' (ENE) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದ ಈ ನಟ, ಈಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ..
30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ನಟನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್!
ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ‘ಮಾಸ್ ಕಾ ದಾಸ್’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶ್ವಕ್ ಸೇನ್ (Vishwak Sen) ಈಗ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ದಂಗುಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ದಿಲ್ಸುಖ್ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಿಶ್ವಕ್ ಸೇನ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕ್, ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 6-7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಠಿಣ ವರ್ಕೌಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ದಿನಚರಿ ನನ್ನ ದೈಹಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ," ಎಂದು ವಿಶ್ವಕ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ನನ್ನ ಉಸಿರು!
ವಿಶ್ವಕ್ ಸೇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದ ಜೊತೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ದಿಲ್ಸುಖ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು. ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. 'ಫಲಕ್ನುಮಾ ದಾಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಹುತೇಕರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ನವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತದೆ," ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
'ಈ ನಗರಾನಿಕಿ ಏಮೈಂದಿ' ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು 'ಕಲ್ಟ್'
ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅವರು, 'ವಿಶ್ವಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಎನ್ಇ' ಮತ್ತು 'ವಿಶ್ವಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಎನ್ಇ' ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬರಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ 'ವಿವೇಕ್' ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಕಲ್ಟ್' (Cult) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೇಮ್' ಶೈಲಿಯ ಮಿಶ್ರಣದಂತೆ ಇರಲಿದೆ. ನನಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೈ-ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. 'ಕಲ್ಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಎಮೋಷನಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಥೆಯಿದೆ," ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿಶ್ವಕ್ ಸೇನ್ ಈಗ ಕೇವಲ ಮಾಸ್ ನಟನಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
