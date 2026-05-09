- ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬಂದು ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿದ 'ಈ ಕೆಲಸ' ವೈರಲ್; ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲಂತೆ!
ವಿಜಯ್ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಡು ವಿಜಯ್, ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್’, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ‘ರೌಡಿ’ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ! ಈ ಬಾರಿಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 37ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟ ವಿಜಯ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ? ಇದು ಅವರು ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ!
ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ!
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದ ಈ 'ರೌಡಿ ಸೈನ್ಯ'ವನ್ನು ಕಂಡು ವಿಜಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲದಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ವಿಜಯ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ರೀಲ್ ಲೈಫ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್: ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಜೋಡಿ!
'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೆಡ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಇಂದು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ, ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆಪ್ತರ ಜೊತೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ‘ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ’!
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಗಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ? ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿಕಿರಣ್ ಕೋಲಾ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ 'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ' ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ.
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೇವವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಕಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸುಖ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಈ ಬಾರಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನವಜೋಡಿಯ ಈ ಖುಷಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ.
