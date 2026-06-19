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- ಇವರೆಂಥಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಛೀ..! ನಿಹಾರಿಕಾ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮತ್ತದೇ ಚಾಳಿ, ಕೀರ್ತಿ-ಕೃತಿಗೆ ಮುಜುಗರ!
ಇವರೆಂಥಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಛೀ..! ನಿಹಾರಿಕಾ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮತ್ತದೇ ಚಾಳಿ, ಕೀರ್ತಿ-ಕೃತಿಗೆ ಮುಜುಗರ!
ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ 'ವೆಂಕಿ ಅನಿಲ್ 5' ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಹಾರಿಕಾ ಕೊನಿಡೆಲ ಜೊತೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ, 'ದರ್ಶಕೇಂದ್ರ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 84 ವರ್ಷದ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿವಾದದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ವೆಂಕಿ ಅನಿಲ್ 5' (Venky Anil 5) ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಟನೆಯ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಅವರು ನಟಿಯರಿಗೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ತೋರಿದ ದೈಹಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ನಟಿಯರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಿಂತು, ಅವರ ಕೈ ಅಥವಾ ಭುಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, 'ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ದೈಹಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Raghavendra Rao garu, what exactly is this behaviour?
This isn't the first time such visuals have gone viral. After the backlash over the Niharika video, one would expect that you had learned how to behave, Yet here we are again, having the same conversation.#VenkyAnil5pic.twitter.com/lBBCA3elWg
— Telugu Vibe (@Urs_TeluguVibe) June 18, 2026
ನೆಟ್ಟಿಗರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ:
ಎಕ್ಸ್ (X), ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. '84 ವರ್ಷದ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ', 'ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, 'ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಯಮ ಇಲ್ಲವೇ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ನಿಹಾರಿಕಾ ಕೊನಿಡೆಲ ಪ್ರಕರಣ:
ಈ ಹೊಸ ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಟಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ಕೊನಿಡೆಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಗಲೂ ಸಹ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆ ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈಗ 'ವೆಂಕಿ ಅನಿಲ್ 5' ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆಯೂ ಅಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಿರುವುದು ಜನರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 'ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಇವರು ಏನನ್ನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದ ಶುಭಾರಂಭದ ಸಂಭ್ರಮವು ಈಗ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
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