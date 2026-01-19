OTT Series: ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಕ್ರೈಂವರೆಗೂ ಈ ವಾರ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್
OTT Series: ಈ ವಾರ OTT ಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಕ್ರೈಂ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಅಪರಾಧದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ, ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಗಳ ಸೀರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸೀರೀಸ್.
ಹಿಂದಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್
ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ OTT ಸೀರೀಸ್ ಗಳು ಇತಿಹಾಸ, ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಜನವರಿ 2026 ಅದ್ಭುತವಾದ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಈ ವಾರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಸುವ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಗಳಿವು.
'ಫ್ರೀಡಂ ಅಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್' ಸೀಸನ್ 2
ಈ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡ್ರಾಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೆಹರು ಮತ್ತು ಪಟೇಲ್ರಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ವಿಭಜನೆಯ ಗಲಭೆಗಳು, ದುರಂತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೋನಿ LIV ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸಫಿಯಾ ಸಫ್ದರ್
ನಟಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಭ್ರಷ್ಟ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದೈತ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ನಿರ್ಭೀತ ವಕೀಲೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಹಗರಣಗಳು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ತಿರುಚುವಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಗ್ರೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ZEE5 ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
‘ಚಂದ್ರಯಾನ'
ಈ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜರ್ನಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಲುಪುವ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಿಶನ್ ಗಳ ನೈಜ-ಜೀವನದ ಫೂಟೇಜ್ ಗಳು ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗಲೇ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
'ಹನಿಮೂನ್ ಸೆ ಹತ್ಯಾ'
ಒಂದು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ನವಜೋಡಿಯ ಕನಸುಗಳು ನವ ವಧು ಕಾಣೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭಗ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಗುಪ್ತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತನಿಖೆಯೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯು ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕ್ರೈಂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇಂದೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ZEE5 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
'ಟಸ್ಕರಿ: ದಿ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ಸ್ ವೆಬ್'
ಮುಂಬೈನ ನಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಗೋದಾಮುಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕೊಲೆ, ಸಾವು, ಮೋಸ, ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹೀಗೆ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಈ ಭಯಾನಕ ಬೆಕ್ಕು-ಮತ್ತು-ಇಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
