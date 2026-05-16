- Thalapathy Vijay ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ; ಕಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಯಭೇರಿ!
Actor Suriya Trisha Krishnan Movie: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ನಟನೆಯ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದಾದ ಜೋಡಿ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಶಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರ್.ಜೆ.ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಜಿಕೆ ವಿಷ್ಣು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಭು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 15 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ದಿನ ತಡವಾಗಿ ರಿಲೀಸ್
ಕರುಪ್ಪು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೇ 14 ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪಡೆದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ನಂತರ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸೂರ್ಯ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮೇ 15 ರಂದು 'ಕರುಪ್ಪು' ತೆರೆಗೆ ಬಂತು.
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮನರಂಜನೆ
ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನ್, ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡುವ 'ಬೇಬಿ ಕಣ್ಣನ್' ಎಂಬ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಜೆ.ಬಾಲಾಜಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ, ವೇಲ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಇಂದ್ರನ್ಸ್, ನಟ್ಟಿ ನಟರಾಜ್, ದೀಪಾ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ
ಕರುಪ್ಪು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 20.66 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ 'ಕರುಪ್ಪು' ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
50 ಕೋಟಿ ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್!
ಕರುಪ್ಪು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಅಭಯಂಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
