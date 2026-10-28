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- ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ನಿಂದ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ವರೆಗೆ, ಭಾರತದ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ಗಾಯಕರು ಯಾರು? ಇವರ Net Worth ಎಷ್ಟು?
ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ನಿಂದ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ವರೆಗೆ, ಭಾರತದ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ಗಾಯಕರು ಯಾರು? ಇವರ Net Worth ಎಷ್ಟು?
Richest singers in India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಐವರು ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಗಾಯಕರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ಗಾಯಕರು
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹನಿ ಸಿಂಗ್ವರೆಗೆ, ಈ ಐವರು ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಐವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಗಾಯಕರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್
ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಭಾರತೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 1,813 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್
ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಗಾಯಕರು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 414 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೋನು ನಿಗಮ್
ಹರಿಯಾಣದ ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸೋನು ನಿಗಮ್, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 370ರಿಂದ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹನಿ ಸಿಂಗ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪ್ ಸಂಗೀತದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರವಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 246 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಕುಮಾರ್
ಶ್ರೀಮಂತ ಗಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ’ ಚಿತ್ರದ ‘ತುಮ್ ಜೋ ಆಯೇ ಜಿಂದಗಿ ಮೇಂ’ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 210 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸುಮಾರು 7ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
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