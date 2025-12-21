2025ರಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿಯೂ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳು!
2025ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದವು. ಆದರೆ, ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದವು. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿಯೂ ಸೋಲು ಕಂಡ ಚಿತ್ರಗಳಿವು
100 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿಯೂ ಸೋಲು ಕಂಡ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ.
ವಿಡಾಮುಯರ್ಚಿ
ನಟ ಅಜಿತ್ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸಿನಿಮಾ ವಿಡಾಮುಯರ್ಚಿ. ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಗಿಳ್ ತಿರುಮೇನಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಜೊತೆ ತ್ರಿಶಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 137 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಸೋತಿತು.
ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್
ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಎಸ್.ಜೆ.ಸೂರ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 450 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 131.2 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿತು.
ವಾರ್ 2
YRF ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಯನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 325 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಕೇವಲ 236.55 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಸೋತಿತು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಥಮ್ಮಾ
ಈ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ಪೋತದಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 140 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 134.78 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು.
ಸಿಕಂದರ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಜೆಟ್ 200 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 110.36 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ.
