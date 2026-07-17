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- Celebrities Marriage: ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು... ಸಮಂತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ನಟರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಯ್ತು!
Celebrities Marriage: ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು... ಸಮಂತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ನಟರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಯ್ತು!
Celebrity Marriage: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲವು ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸತತ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ಅಬ್ಬವರಂ, ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಹಲವರು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟರು, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
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Image Credit : others
ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಾಲು ಸಾಲು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಕಿರಣ್ ಅಬ್ಬವರಂರಂತಹ ನಟರು, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟರು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : others
ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ
ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಅಖಿಲ್'ನಿಂದ 'ಏಜೆಂಟ್'ವರೆಗೂ ಸತತ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅಖಿಲ್ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಜೈನಾಬ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಲೆನಿನ್'. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಖಿಲ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಾಸ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
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Image Credit : our own
కిరణ్ అబ్బవరం
ಕಿರಣ್ ಅಬ್ಬವರಂ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಿರಣ್ ಕೆಲವು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಟಿ ರಹಸ್ಯ ಗೋರಖ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆ ನಂತರ, ಕಿರಣ್ ನಟಿಸಿದ 'ಕ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರವು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು.
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Image Credit : instagram
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಚೈತನ್ಯಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶೋಭಿತಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ತಂಡೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
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Image Credit : Asianet News
ನಟಿ ಸಮಂತಾ
ಸಮಂತಾಗೂ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಿತು.
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Image Credit : Asianet News
ಸುಜೀತ್
ನಟ-ನಟಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೂಡ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅದ್ಭುತ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜೀತ್. 2019ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಸಾಹೋ' ಚಿತ್ರ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸುಜೀತ್ ಕರಿಯರ್ ಡಲ್ ಆಗಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರವಲ್ಲಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'OG' ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
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