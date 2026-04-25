- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ? ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ Actress Nidhi Agarwal
Actress Nidhi Agarwal: ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯದ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಧಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಇರುತ್ತೆ!
ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ ಬದುಕು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮಿನುಗುವ ಬದುಕಿನ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು' ಮತ್ತು 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶೋಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು?
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ನಟಿಯರ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ, ವಸತಿ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಇದೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಖರ್ಚು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ!
