- ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿವೆ 'OTT'ಯಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳು, ಬಯೋಪಿಕ್ಗಳು, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳು & ಸೂಪರ್ ಮೂವೀಸ್!
ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ OTTಯಲ್ಲಿ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳು, ಬಯೋಪಿಕ್ಗಳು, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ OTT ರಿಲೀಸ್
ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು OTTಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಕ್ರೈಮ್, ಸ್ಪೈ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Netflix ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೆಟ್ರೋ... ಇನ್ ಡಿನೋ' ಒಂದು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್, ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಕ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಿಂದ Netflix ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
సాంగ్స్ ఆఫ్ ప్యారడైజ్ (Amazon Prime Video)
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗಾಯಕಿ ರಾಜ್ ಬೇಗಂ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ 'ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಬಾ ಆಜಾದ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಿಂದ Amazon Prime Video ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
అటామిక్ (Disney+ Hotstar )
'ಅಟಾಮಿಕ್' ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಯುರೇನಿಯಂ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಥೆ ಇದು. ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಿಂದ Disney+ Hotstar ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
Netflix ರಿಲೀಸ್
ಕೊರಿಯನ್ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಲವ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್' ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಿಂದ Netflix ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಸಿಲ್ಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಕಥೆ ಇದು.
Netflix ರಿಲೀಸ್
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಟಿಸಿರುವ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ Netflix ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೌತಮ್ ತಿಣ್ಣನೂರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Netflix ರಿಲೀಸ್
ಕನ್ನಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಶೋಧ' ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಿಂದ ZEE5 ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ ಇದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
4.5 ಗ್ಯಾಂಗ್ (SonyLIV)
ಮಲಯಾಳಂನ '4.5 ಗ್ಯಾಂಗ್' ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸರಣಿ. ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರ ಕಥೆ ಇದು. ಈ ಸರಣಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಿಂದ SonyLIV ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.