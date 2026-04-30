ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಲಯಾಳಿ ನಟಿ ಸಮಂತಾ; ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ!
ಮಲಯಾಳಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ; ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿ. ತೆಲುಗಿನ ಈಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದರು.
ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು, ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ.
ಸಮಂತಾ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದವರು. ಮಲಯಾಳಿ ಪೋಷಕರ ಮಗಳಾದ ಇವರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಂತೆ ಸಮಂತಾ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಶೂನ್ಯದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು.
ಸಮಂತಾರ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತರಾದವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಯಶೋದಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಯಶೋದಾ' ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು.
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಅವರ 'ಯಶೋದಾ' ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಡುವಿನ ಈ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಸಂಬಂಧ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
'ಯೇ ಮಾಯಾ ಚೇಸಾವೆ', 'ಈಗ', 'ಮೆರ್ಸಲ್', 'ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್', 'ಮಜಿಲಿ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' ಮತ್ತು 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ'ಯಂತಹ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಇಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.