'ವಿರೋಶ್' ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ.. ಮೆಸ್ಸಿ-ರೊನಾಲ್ಡೊ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೋಡಿ!
ಹೈದರಾಬಾದ್/ಬೆಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ದಂಪತಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ವಿರೋಶ್' (ViRoosh) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಜೋಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಬೃಹತ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು!
ಮೆಸ್ಸಿ-ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದ 'ವಿರೋಶ್'!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ. 'ಲೂಯಿ ವಿಟಾನ್' (Louis Vuitton) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು ಚೆಸ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ 'ರೌಡಿ ಬಾಯ್' ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯವರ್ (Manyavar) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಟಿಸಿದ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಅಬ್ಬರ!
ಈ 'ಮಾನ್ಯವರ್' ಜಾಹೀರಾತು ಕೇವಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 8.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 104 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು (Views) ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಟ-ನಟಿಯರ ಜಾಹೀರಾತೊಂದು ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದ ದೊರೆಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಕ್ರೇಜ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಮಾನ್ಯವರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್?
ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಧು-ವರರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡುವಿನ ನಗು, ತುಂಟಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ" ಮತ್ತು "ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್" ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಹಬ್ಬದಂತಿದೆ. ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇವರ ನಡುವಿನ ನೈಜ ಎನಿಸುವ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸುನಾಮಿ:
ಈ ದಾಖಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, "ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ನಟರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ 'ವಿರೋಶ್' ದಾಖಲೆಯು ಭಾರತೀಯ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸಿನೆಮಾ ರಂಗದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಜೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅಲಿಖಿತ ಸುಲ್ತಾನರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ!
