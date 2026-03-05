- Home
ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಏನದು ಸುಳ್ಳು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಚಿರಂಜೀವಿ-ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಬಾಂಧವ್ಯ..
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಕುಟುಂಬದ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂದರೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವದಂತಿಗಳು ಬಂದರೂ, ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ವಿಜೇತ', 'ಶುಭಲೇಖ', 'ಆರಾಧನ', 'ಯಮಕಿಂಕರುಡು', 'ಪಸಿವಾಡಿ ಪ್ರಾಣಂ', 'ರೌಡಿ ಅಲ್ಲುಡು', 'ಅತ್ತಕು ಯಮುಡು ಅಮ್ಮಾಯಿಕಿ ಮೊಗುಡು', 'ಅನ್ನಯ್ಯ', 'ಎಸ್ಪಿ ಪರಶುರಾಮ್', 'ಮಾಸ್ಟರ್', 'ಡ್ಯಾಡಿ' ಚಿತ್ರಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದವು. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೊತೆ ಮೆಗಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್..
ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಮನೆ ಅಳಿಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸತತ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೆರಿಯರ್ಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರವಿಂದ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್..
ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, 'ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಆಸೆಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರು. ಇತ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಳಿ ಬಂದು, 'ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ, ಅರವಿಂದ್ ಇಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ, ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳು..
ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದವು. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಮೊದಲು 'ಶುಭಲೇಖ' ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರ, ಮುಂದೆ 'ಆಪದ್ಭಾಂದವುಡು' ಮತ್ತು 'ಸ್ವಯಂಕೃಷಿ' ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದವು. ಈ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್, ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
