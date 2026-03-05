- Home
ಚಿರಂಜೀವಿ ತಂದೆಯೂ ನಟ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು!
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ನಟನಿದ್ದ. ಚಿರಂಜೀವಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
Image Credit : Face Book/KChiranjeeviFans
ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದವರು ಚಿರಂಜೀವಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ, ನಂತರ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರ ತಂದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
Image Credit : Facebook/@chiranjeevikonidela
ಚಿರಂಜೀವಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟ್ರಿ
ಚಿರಂಜೀವಿ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿರಂಜೀವಿ 1978ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ, ಅಂದರೆ 1969ರಲ್ಲೇ 'ಜಗತ್ ಕಿಲಾಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು.
Image Credit : cinema only
ಮಂತ್ರಿಗಾರಿ ವಿಯ್ಯಂಕುಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಂದೆ
ನಟನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ವೆಂಕಟರಾವ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ನಟನಾಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನಂತರ, 1983ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಮಂತ್ರಿಗಾರಿ ವಿಯ್ಯಂಕುಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾಪು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.
Image Credit : Facebook/@chiranjeevikonidela
ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಾರಣ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಟಿಸಲು ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಾರಣ. ಮಂತ್ರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಟನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಪು ಅವರಿಗೆ, ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
Image Credit : Chiranjeevi\Twitter
ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಚಿರಂಜೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ 'ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
