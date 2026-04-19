- ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಟಬು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ: ಹೊಸ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ 'ಅಂಧಾಧುನ್' ಸುಂದರಿ ಓನರ್!
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಟಬು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ: ಹೊಸ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ 'ಅಂಧಾಧುನ್' ಸುಂದರಿ ಓನರ್!
'ಮಕ್ಬೂಲ್', 'ಹೈದರ್' ಮತ್ತು 'ಅಂಧಾಧುನ್' ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಇವರು, ಇಂದಿಗೂ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಟಬು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಟಬು (Tabu) ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರು. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ, ಕೇವಲ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಲೂ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್' ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಟಬು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿ ಟಬು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ವರ್ಸೋವಾ' (Versova) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭವ್ಯವಾದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಂತಹ ದುಬಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಲಿವಾಸಸ್ ಫೋರಸ್ (Liases Foras) ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ 'ಗೋದ್ರೇಜ್ ಸ್ಕೈಶೋರ್' (Godrej Skyshore) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ.
ಹೇಗಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಮನೆ?
ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಸುಮಾರು 2,153 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ 127 ಚದರ ಅಡಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಂಬೈನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಟಬು ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್! ಈ ಆಸ್ತಿಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 26, 2026 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟಬು ಅವರು ಸುಮಾರು 5.24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ (Stamp Duty) ಮತ್ತು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಗಳು:
ಟಬು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಈ 'ಗೋದ್ರೇಜ್ ಸ್ಕೈಶೋರ್' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 27,000 ಚದರ ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಎ ಮತ್ತು ಟವರ್ ಬಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು 24 ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಐದು ಹಂತದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 126 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಟಬು ಬ್ಯುಸಿ!
ನಟನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಟಬು ಅವರದ್ದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾದಿ. 'ಮಕ್ಬೂಲ್', 'ಹೈದರ್' ಮತ್ತು 'ಅಂಧಾಧುನ್' ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಇವರು, ಇಂದಿಗೂ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' (Bhooth Bangla) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ರಾನಿ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ದಂಡೇ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ ಏರಿರುವ ಟಬು, ಈಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
