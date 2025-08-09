- Home
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಂತರ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನಟ ಯಾರು? ಆ ದಾಖಲೆ ಏನು, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳು
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿತು. 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಗೂಢಚಾರಿ 116
1965ರಲ್ಲಿ 'ತೇನೆ ಮನಸುಲು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 'ಗೂಢಚಾರಿ 116' ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು
1972ರಲ್ಲಿ ತಾನು ನಟಿಸಿದ 18 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ದಾಖಲೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮುರಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಿನ ತಾನು ನಟಿಸಿದ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.
ಕೃಷ್ಣ ನಂತರ ಆ ದಾಖಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣದ್ದು
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಂತರ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಟ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು. 1993ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ 'ಬಂಗಾರು ಬುಲ್ಲೋಡು' ಮತ್ತು 'ನಿಪ್ಪು ರವ್ವ' ಚಿತ್ರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು.