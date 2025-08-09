- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರಾದ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರು: ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ?
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರಾದ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರು: ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ?
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀರೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಳೇ ಕಥೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರಾಗಿಯೂ ನಟಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಕೆಲವು ನಟಿಯರು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
15
Image Credit : instagram / kushboo
ಹಿಂದೆ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ತಂಗಿಯರ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ನಟಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರೇ ಈ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರು ಜೊತೆ ಹಲವು ನಟಿಯರು ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷ್ಬೂ ಮಾತ್ರ ಚಿರು ಜೊತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 'ಸ್ಟಾಲಿನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ರು.
25
Image Credit : Asianet News
'ಸೈರಾ'ದಲ್ಲಿ ಚಿರು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ನಯನತಾರ, 'ಗಾಡ್ ಫಾದರ್' ನಲ್ಲಿ ಸವತಿ ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರು ಜೊತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಚಿರು ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
35
Image Credit : our own
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಲೇ ಚಿರು ಮತ್ತು ರಜನಿಗೆ ತಂಗಿಯಾಗಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್. 'ಭೋಲಾ ಶಂಕರ್' ನಲ್ಲಿ ಚಿರು ತಂಗಿಯಾಗಿ, 'ಪೆದ್ದಣ್ಣ' ದಲ್ಲಿ ರಜನಿ ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
45
Image Credit : facebook / Savitri fans
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ತಂಗಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಿದೆ. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ 'ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
55
Image Credit : our own
ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಿರ್ಮಲ 'ಮಂಚಿ ಮಿತ್ರುಲು' ಮತ್ತು 'ಮುಹೂರ್ತ ಬಲಂ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾದದ್ದು ವಿಶೇಷ.
Related Stories