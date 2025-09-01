- Home
ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಪರದೆಯ 'ಮುಕುಟವಿಲ್ಲದ ರಾಣಿ' ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸುಮಾ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?
ನಟಿ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ.. ಅವರು ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಪರದೆಯ 'ಮುಕುಟವಿಲ್ಲದ ರಾಣಿ' ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ. ಸುಮಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ನಿರೂಪಕರು ಬಂದರೂ, ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಹಲವಾರು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಲೇ, ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದರೂ, ಸುಮಾ ಅವರೇ ನಿರೂಪಕಿ.
ಸುಮಾ ಅಂದರೆ ನಿರೂಪಣೆ, ನಿರೂಪಣೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಮಲಯಾಳಿ ಆದರೂ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಸುಮಾ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿಯದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಸುಮಾ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಅನೇಕರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲೂ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂ.1.60 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ.2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಚಾರದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸುಮಾ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
50ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸುಮಾ ಯಾವುದೇ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಿರೂಪಕರೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸುಮಾರು ರೂ.40 - 50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 8- 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸುಮಾ ನಿರೂಪಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ, ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.