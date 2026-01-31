- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಬೇಬಿ ಬಂಪ್' ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ವೈರಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 'ಮಾಮ್ ಟು ಬಿ' ಸೋನಂ ಕಪೂರ್!
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಬೇಬಿ ಬಂಪ್' ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ವೈರಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 'ಮಾಮ್ ಟು ಬಿ' ಸೋನಂ ಕಪೂರ್!
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕ 'ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್' ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಳೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು,
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಾಯ್ತನದ ಅದ್ಭುತ ಕಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ 'ಬೇಬಿ ಬಂಪ್' ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಂದೆ ಮಿಂಚಿದ 'ಮಾಮ್ ಟು ಬಿ':
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕ 'ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್' ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಳೆ (Pregnancy Glow) ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುವಾಗ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಂಡುಬಂದರು. ಸೋನಂ ಅವರ ಈ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋನಂ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈಯಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕನಿಷ್ಠ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸೋನಂ, ಸರಳತೆಯಲ್ಲೇ ಅತೀವ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಸಿದ್ಧತೆ:
ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ತಾವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಉಣ್ಣೆಯ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ, "MOTHER" (ತಾಯಿ) ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು:
2018ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗು 'ವಾಯು'ವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವಾಯುಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆತ ಹಿರಿಯಣ್ಣನಾಗುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಡೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಸೋನಂ, 2005ರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 2007ರಲ್ಲಿ 'ಸಾವರಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಬ್ಲೈಂಡ್' ಎಂಬ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.