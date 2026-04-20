- 'ಯಾರು ಮಮ್ಮಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಾ ನಾ? ಏನ್ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನೀನು?.. ಶೃತಿ ಹಾಸನ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ!
'ಯಾರು ಮಮ್ಮಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಾ ನಾ? ಏನ್ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನೀನು?.. ಶೃತಿ ಹಾಸನ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ!
ಇದೀಗ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ (Shruti Haasan) ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಪರಾಜಿ ಒಬ್ಬನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದು ಓಡುವ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ (Paparazzi) ಕಾಟ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತಾರೆಯರು ಇದನ್ನು ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅತಿಯಾದಾಗ ಗರಂ ಆಗುವುದುಂಟು.
ಅಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಎಂದಿನಂತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಪರಾಜಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರುತಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ "ಮಮ್ಮಾ... ಮಮ್ಮಾ..." ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಮುಖಭಾವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಯಿತು.
ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತ ಶ್ರುತಿ, 'ಯಾರು ಮಮ್ಮಾ? ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಾ ನಾ ನಾನು? ಏನ್ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನೀನು? (Kaun hai mumma? Aapki mumma hai? Kya bak rahe ho tum?)" ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಈ ಕೋಪ ಕಂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಶ್ರುತಿ, ಈ ಬಾರಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ನಟಿಯರನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕರೆಯುವುದು ತಪ್ಪು. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ "ಅವಳೇನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿನಾ? ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತೀಯಾ?" ಎಂದು ಪಾಪರಾಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು "ಇದಕ್ಕೇಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ? ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಿತ್ರಗಳು!
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ' (Coolie) ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ 'ಆಕಾಶಂಲೋ ಒಕ ತಾರಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಸಲಾರ್: ಪಾರ್ಟ್ 2' (Salaar: Part 2) ನಲ್ಲೂ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಈ 'ಮಮ್ಮಾ' ವಿವಾದ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
