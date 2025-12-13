- Home
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪ್ರೀತಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮಗಳು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್. ಇವರೂ ಒಬ್ಬ ನಟಿ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಯಕಿ ಕೂಡ. ತನ್ನ ತಂದೆಗಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೀರೋಗಳ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು
ಇವರು ನಟಿಸಿದ 'ಏಳುಮ್ ಅರಿವು', '3', 'ಸಿಂಗಂ 3' ಚಿತ್ರಗಳು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲ್ ಜೊತೆ 'ಪೂಜೈ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಪ್ರೀತಿ ಬ್ರೇಕಪ್
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪ್ರೀತಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಶ್ರುತಿ
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಶಾಂತನು ಹಜಾರಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮದುವೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದ ಶ್ರುತಿ, ತನಗೆ ಮದುವೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಖಂಡಿತ ತಾಯಿಯಾಗಬೇಕು
ಮದುವೆಯಾದರೆ ಖಂಡಿತ ತಾಯಿಯಾಗಬೇಕು. ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಬದುಕಬೇಕು. ನಾನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಗು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
