ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಶಿಶ್, ಈಗ ಸ್ವತಃ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ಗಿರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಶಿಶ್ ಚಂಚಲಾನಿ 'ಏಕಾಕಿ' ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ರಾಜಮೌಳಿ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ, 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಮತ್ತು 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಲು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಶಿಶ್ ಚಂಚಲಾನಿ ಅವರ ಹೊಸ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ 'ಏಕಾಕಿ' (Ekaki) ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರೇ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರರ್ ಟು ಸೈ-ಫೈ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಆಶಿಶ್ ಚಂಚಲಾನಿ ಅವರು ಬರೆದು, ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ 'ಏಕಾಕಿ' ಸೀರೀಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ, ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, "ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶಿಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಬರೆದು, ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೀರೀಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. 'ಏಕಾಕಿ' ಸೀರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾರರ್ ಜಾನರ್ನಿಂದ ಸೈ-ಫೈ (Sci-Fi) ಜಾನರ್ಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ (Clever Twist). ಆಶಿಶ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಹೊಗಳಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ.
ಇದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ 'ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ' ಎಂದ ಆಶಿಶ್!
ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಬಂದ ಈ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಶಿಶ್ ಚಂಚಲಾನಿ ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಃ ತೇಲಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಆಶಿಶ್, "ರಾಜಮೌಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ (Biggest Achievement). ಲವ್ ಯೂ ಸರ್," ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ?
ಅಂದಹಾಗೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಚಂಚಲಾನಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯ (SSMB29) 'ಗ್ಲೋಬ್ಟ್ರಾಟರ್' (GlobeTrotter) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಶಿಶ್ ಚಂಚಲಾನಿ ಸಹ-ನಿರೂಪಕರಾಗಿ (Co-host) ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಈ ಸ್ಟಾರ್-ಸ್ಟಡ್ಡೆಡ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ 'ರುದ್ರ' ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಆಶಿಶ್ ಚಂಚಲಾನಿ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. "ನನ್ನನ್ನು ಈ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಲುಗು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಆಶಿಶ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
