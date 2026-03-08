- Home
ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಶೋಗೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ‘ಜಬರ್ದಸ್ತ್’ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ಆ್ಯಂಕರ್ ರಶ್ಮಿ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಶೋ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ
ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಶೋ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ರಶ್ಮಿ ಅವರದ್ದು. 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಜೊತೆಗೆ 'ಶ್ರೀದೇವಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ'ಯಂತಹ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ
ರಶ್ಮಿ ಗೌತಮ್ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಶೋಗೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಮತ್ತು 'ಶ್ರೀದೇವಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ' ಶೋಗಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕವೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಂಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ
'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಶೋಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ರಶ್ಮಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಶೋ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಶೋ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ರಶ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಸ್ವತಃ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂದು 'ಶ್ರೀದೇವಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ'ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
