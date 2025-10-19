- Home
- 'ಊ ಅಂತೀಯಾ ಮಾವ' ಹಾಡು ಮಾಡಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಮಂತಾ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು?
ಪುಷ್ಪ 1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಊ ಅಂತೀಯಾ ಮಾವ' ಹಾಡನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಾಡು ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ 'ಊ ಅಂತೀಯಾ ಮಾವ' ಹಾಡು
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರದ 'ಊ ಅಂತೀಯಾ ಮಾವ' ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಮಂತಾ ಈಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಹಾಡು ಪರೀಕ್ಷೆ
‘ಊ ಅಂತೀಯಾ’ ಹಾಡನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸೆ*ಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಾಡು ನನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ
ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ 'ರಾಜಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ
'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ಸರಣಿಯು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಿವಾರಿ ಎಂಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ. ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್ಪೇಯಿ, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ನಟನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು
ಸಮಂತಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ದೂಕುಡು', 'ಸೀತಮ್ಮ ವಾಕಿಟ್ಲೊ ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಚೆಟ್ಟು', 'ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ', 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ', 'ಮಹಾನಟಿ', 'ಓ ಬೇಬಿ', 'ಮಜಿಲಿ', 'ಯಶೋದಾ' ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.