- ಅಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಕಿರಾ, ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಲಿದ್ದಾರಾ ಸುಜಿತ್? ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಗ್ಗೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆಯ ಓಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕೆಲವು ವದಂತಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಓಜಿ ಮೇನಿಯಾದಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳು ಬ್ರೇಕ್
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಓಜಿ ಫೀವರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಓಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಿರಾ ನಂದನ್?
ಸುಜಿತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಓಜಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯಂಗ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗ ಅಕಿರಾ ನಂದನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಕಿರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ.
ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಿರಾ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಜಿತ್ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್
ಓಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವದಂತಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಹೋ ಮತ್ತು ಓಜಿ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಜಿತ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ರಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಓಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನೋಡಲಿರುವ ಅಕಿರಾ
ಅಕಿರಾ ನಂದನ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಿತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿಮಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓಜಿ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.