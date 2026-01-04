- Home
71ರ ಹರೆಯದ ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಯಾಸಿರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವು ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹಜ ಎಂದಿದ್ದ ರೇಖಾ, ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
71ರ ಸುಂದರಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ತಾರೆ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 71 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಸುಂದರಿಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ನಟಿ ರೇಖಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರೇಖಾ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವುದು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಭ್
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ರೇಖಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ರೇಖಾ, "ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ರೇಖಾ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್, ರೇಖಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉರಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೆ!
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ
ಯಾಸಿರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರು ನಟಿ ರೇಖಾ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೇಖಾ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾನಿ? ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಇದು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರೇಖಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ
ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹಜ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ರೇಖಾ, "ನಾನು ಇನ್ನೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಸಾಧ್ಯ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಸಹಜ ಎಂದು ರೇಖಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.
ಮದುವೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
"ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರೇಖಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಸಹಜ ಎಂದು ರೇಖಾ ನಂಬಿದ್ದರು. "ಲೈಂಗಿಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು?" ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮತ.
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ
"ನಾನು ಇನ್ನೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ" ಎಂದು ರೇಖಾ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ರೇಖಾ ಗಾಸಿಪ್
ರೇಖಾ ಅವರನ್ನು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ, ಜೀತೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದು ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು. ಯಾಸರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವು ರೇಖಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ
ರೇಖಾ 1990 ರಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಆದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಟನೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ರೇಖಾ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮುಖೇಶ್ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು.
