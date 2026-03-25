- ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಹನಿಮೂನ್ ರೊಮಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್.. ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳ ಖುಷಿಯನ್ನೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹಂಚಿದ ಜೋಡಿ!
ಈ ಕಿರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೋಡಿಗಳಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Devarakonda) ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕೊಂದು (Instagram Reel) ಇದೀಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ. ಹೊಟೆಲ್ ಒಂದದ ರಾಜವೈಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಈ ರೀಲ್, ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ:
ಈ ಕಿರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಗು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ರಾಯಲ್ ಅಂದವು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ಪ್ಲಾನರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ದೃಶ್ಯದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದ 'ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್' ಜೋಡಿ:
ಈ ರೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, "ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರ ಮನಸುಗಳು ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಮಾತು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಕೊಡಗಿನ ಕುವರಿಯ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್:
ಈ ರೀಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲೈಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ನಿಜವಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರಿ", "ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಜೋಡಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ವಿರೋಷ್’ (Virosh) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಕಿರು ವಿಡಿಯೋ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ.
