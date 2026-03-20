- Home
- Entertainment
- Cine World
ಫಸ್ಟ್ ಡೇ 100 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 3 ಸಿನಿಮಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡದ Dhurandhar 2
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'Dhurandhar The Revenge' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ದೇಶದ ಟಾಪ್ 3 ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವು?
ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು?
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 100.23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ 96.78 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದ 3.48 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಟಾಪ್ 3 ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನರ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 'ಧುರಂಧರ್' ಔಟ್
ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಮೊದಲ ದಿನ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ಟಾಪ್ 3 ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ದೇಶದ ಟಾಪ್ 3 ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು?
ಪುಷ್ಪ 2 : ದಿ ರೂಲ್ (2024)
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 164 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಗಳಿಕೆ (43 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಸೇರಿಸಿದರೂ, 'ಪುಷ್ಪ 2' ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದಿದೆ. 'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,234 ಕೋಟಿ ರೂ. (ನೆಟ್) ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,742 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಗ್ರಾಸ್) ಆಗಿದೆ.
KGF Chapter 2 (2022)
ಇದು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಕನ್ನಡದ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 116 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 860 ಕೋಟಿ ರೂ. (ನೆಟ್) ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,215 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
RRR (2022 )
ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎಪಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'RRR' ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಮಾರು 133 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ ಈ ತೆಲುಗು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 782 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1230 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಟಾಪ್ 5 ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ದೇಶದ ಟಾಪ್ 5 ಓಪನರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟನೆಯ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಇದೆ. ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 646 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,042 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.