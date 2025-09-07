- Home
- ರಣ್ಬೀರ್-ಕತ್ರಿನಾ ಫೋಟೋಸ್ ಲೀಕ್ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ: 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರು. 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದರು, ಹೇಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಜೀವನ ನಾವು ಊಹಿಸುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ ಇರುತ್ತದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದರು, ಹೇಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಸ್ಪೇನ್ನ ಇಬಿಜಾ ಬೀಚ್ಗೆ ರಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಫೋಟೋಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕತ್ರಿನಾ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮಾನವ್ ಮಂಗಳಾನಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್-ಕತ್ರಿನಾ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಯಾರೋ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್-ಕತ್ರಿನಾ ಫೋಟೋ ಲೀಕ್ ಘಟನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಈಗ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ರಿನಾ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.