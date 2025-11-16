- Home
- ಮಹೇಶ್ ರಾಮನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು.. 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಾಜಮೌಳಿ!
ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ `ವಾರಣಾಸಿ` ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ ರಾಮನಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್.
ರಾಮನಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು
ರಾಜಮೌಳಿ `ವಾರಣಾಸಿ` ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಮಾಯಣದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ
`ವಾರಣಾಸಿ` ಟ್ರೇಲರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹನುಮಂತನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನಾ ಎಂದು ಕೋಪ ಬಂತು ಎಂದರು.
ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಾರೆ
ಕಥೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಮಹೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ರಾಮನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಮನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಂಡರು ಎಂದರು ರಾಜಮೌಳಿ.
ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ
ರಾಮನ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ. ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅವರ ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಂದು ಹಲವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು `ವಾರಣಾಸಿ` ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ರಾಜಮೌಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಗುಣ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣವನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಮಹೇಶ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಎಂದರು.
ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋವಾಯ್ತು
RFC ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.