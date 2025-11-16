- Home
- ರಾಜಮೌಳಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಶಾಕ್ ಆದೆ: ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್
ಗ್ಲೋಬ್ಟ್ರಾಟರ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್, ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಶಾಕ್ ಆದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬ್ಟ್ರಾಟರ್ ಈವೆಂಟ್
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬ್ಟ್ರಾಟರ್ ಈವೆಂಟ್ ಶನಿವಾರ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಐದೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು
"ರಾಜಮೌಳಿ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಐದೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಆ ವಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ
ರಾಜಮೌಳಿ ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಯಾನಕ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್
ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಕುಂಭ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರ ಭಯಾನಕ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಮಹೇಶ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ರಾಜಮೌಳಿ.. ವೇದಿಕೆ ಅದ್ಭುತ
ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. "ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿದರು. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, "ನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಪೋಕಿರಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.