- 500 ಜನರಿಗಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್! ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿದ ಹೀರೋ..!
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ರಾಮ್ ಚರಣ್. ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದರು. ತಮಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜನ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಶುಲ್ಕ ಹೀಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದರು
ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್...!
ಈಗ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ? ಟಾಲಿವುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸುಮಾರು 500 ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಚರಣ್ ಈಗ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುವ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗಾಗಿ..!
ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವವರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳೂ ಒಬ್ಬರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ, ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
500 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು..!
ಸುಮಾರು 500 ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಚರಣ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಾ, ಚರಣ್ ಸಿನಿಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಸದ್ಯ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಚರಣ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರು ಸುಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
