- ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್.. ಚಿರಂಜೀವಿಯೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲವೇ?
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು. ಅದೇನು ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮಗಧೀರ ನಂತರ ದಿಲ್ ರಾಜು 'ಜೋಶ್' ಕಥೆ ತಂದಿದ್ದರು.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು
ಮಗಧೀರದ ನಂತರ ಇಂಥ ಚಿತ್ರ ಬೇಡವೆಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯಗೆ ಹೋಯಿತು. ಜೋಶ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಚರಣ್ ಮಾಡಿದ 2 ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು 'ಶ್ರೀಮಂತುಡು' ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು.
140 ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಚರಣ್
ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ 'ಶ್ರೀಮಂತುಡು' ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಚರಣ್ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಕಥೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲವೆಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟರು. ಅದೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
ಅದೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದ ಕೆಟ್ಟ ಕಥೆಗೆ ಓಕೆ
RRR ನಂತರ ಚರಣ್ 'ಆಚಾರ್ಯ'ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 'ಶ್ರೀಮಂತುಡು' ನಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅದೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಂದ 'ಆಚಾರ್ಯ'ದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕಥೆಗೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು.
ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಕೂಡ..
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 'ಆಚಾರ್ಯ' ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಷ್ಟ ತಂದಿತು.
