ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈಕೆ, 10 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷವಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಈ ನಟಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈಕೆ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಗ್ಮಾ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಅಫೇರ್ ವದಂತಿಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ನಗ್ಮಾ, ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
10 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಗ್ಮಾ ಸುಮಾರು 10 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ, ಉತ್ತರ ಎನ್ನದೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ಬಾಷಾ', 'ರೌಡಿ ಅಲ್ಲುಡು', 'ರಿಕ್ಷಾವೋಡು' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಗ್ಮಾಗೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತೆಂದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬ
ನಗ್ಮಾ ಅವರ ತಂದೆ ಅರವಿಂದ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಹಿಂದೂ, ತಾಯಿ ಶಾಮಾ ಕಾಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ. ತಂದೆ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. 1974ರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ತಾಯಿ ಚಂದರ್ ಸದಾನಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಶಿಣಿ (ರಾಧಿಕಾ) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಜನಿಸಿದರು.
ತಂದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ ನಗ್ಮಾ
ನಗ್ಮಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ನಂತರ ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ರೋಶಿಣಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗ್ಮಾ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2005ರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಧನದವರೆಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದರು.
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಜೊತೆ ಅಫೇರ್ ವದಂತಿ
ನಗ್ಮಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳಿಲ್ಲ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಂತರ, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಅಫೇರ್ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗ್ಮಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
