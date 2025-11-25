- Home
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫಾರ್ಮಾ ದಿಗ್ಗಜ ರಾಮ ರಾಜು ಮಂತೇನಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನೇತ್ರಾ ಮಂತೇನಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್ ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸಿದರು.
ನೇತ್ರ ಮಂತೇನಾ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಜೆನ್ನಿಫರ್
ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ತೆಲುಗು ಉದ್ಯಮಿ ರಾಮರಾಜು ಮಂತೇನಾ ಪುತ್ರಿ ನೇತ್ರಾ ಮದುವೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕಪ್ಪು ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಡಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಜೆನ್ನಿಫರ್
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ನೇತ್ರಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಂಗೇರಿಸಿದರು. 56ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು.
ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
ನೇತ್ರಾ ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊಗಳಿದರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಿತ್ತಾ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಿದು ರಾಮ ರಾಜು ಮಂತೇನಾ, ವಂಶಿ ಗಡಿರಾಜು?
ನೇತ್ರಾ ಮಂತೇನಾ, ಇಂಜೆನಸ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಇಒ ರಾಮ ರಾಜು ಮಂತೇನಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ವರ ವಂಶಿ ಗಡಿರಾಜು 'Superorder' ಎಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ. ಇವರು 2024ರ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 30 ಅಂಡರ್ 30 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಜೊತೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ನೇತ್ರಾ-ವಂಶಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನನ್, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಂತೇನಾ ಮದುವೆಗೆ ತೆಲುಗಿನಿಂದ ಚರಣ್ ಮಾತ್ರ
ಫಾರ್ಮಾ ದಿಗ್ಗಜ ರಾಮರಾಜು ಮಂತೇನಾ ಜೊತೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಇದು. ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಈ ದುಬಾರಿ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಏಕೈಕ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್. ಸದ್ಯ ಅವರು 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
