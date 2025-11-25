- Home
ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು ಯಾರು? ಹೀರೋ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯವೇನು?
ಹೀರೋ ಸುಮನ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ.. ಹೊರಗೆ ಬಂದು.. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೇಸ್ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾಗ ಸುಮನ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಫರ್ಗಳು
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆದ ಸುಮನ್ಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು. ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೇಸ್ ಸೇರಿ 11 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಗಳು
ಸುಮನ್ ತಮ್ಮ ಜೈಲು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1985ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾದ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಗಳು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರುಣಾನಿಧಿ ಕಾಪಾಡಿದರು
''ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ನಕ್ಸಲೈಟ್ಗಳಿದ್ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆಗ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಕರುಣಾನಿಧಿ ನನಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು'' ಎಂದು ಸುಮನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಸುಮಲತಾ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ
ಈ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಾರೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಮಲತಾ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ನಾನು ಅಂತಹವನಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಾರ ಹಾಕಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು'' ಎಂದು ಸುಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅದೆಲ್ಲಾ ಕೇವಲ ವದಂತಿ
ಈ ಕೇಸ್ಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳದಿಂದ ಯಾರೋ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು. ಅದೆಲ್ಲಾ ಕೇವಲ ವದಂತಿ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಮನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
