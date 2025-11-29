ತೀನ್ಮಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸಾವಿತ್ರಿ (ಶಿವಜ್ಯೋತಿ) ಟಿಟಿಡಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವಾರಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಆಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏನಿದು ವಿವಾದ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಟಿಟಿಡಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸಾವಿತ್ರಿ (ಶಿವ ಜ್ಯೋತಿ) ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಕರ್ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಹೊರಬರುವಾಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀವಾರಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಸೋನು ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದನ್ನು ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಗಂಗೂಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 'ಸೋನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್' ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರು ನಾವು
ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಸೋನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಬೇಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೇಡಿದೆ' ಎಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರು' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಬೇಡಿದರೂ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್' ಎಂದು ಸೋನು ಹೇಳಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದನ್ನು ಶಿವಜ್ಯೋತಿಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಂಕರ್ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರು ಗರಂ
ಪವಿತ್ರವಾದ ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆವು ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು (ಭಕ್ತರು) ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವಾರಿ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರನ್ನು ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಕೆಯ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರನ್ನು ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವಾರಿ ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಚಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತೀನ್ಮಾರ್ ಶೋನಿಂದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆಗಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ
ಶಿವಜ್ಯೋತಿ 'ತೀನ್ಮಾರ್' ಸಾವಿತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅವರು ಬಿತ್ತಿರಿ ಸತ್ತಿ ಜೊತೆ 'ತೀನ್ಮಾರ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಶೋನಿಂದಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ವಿ6 ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಶೋ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಶೋನಿಂದಲೇ ಟಿವಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಶೋನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.
ನಂತರ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಇತರ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.