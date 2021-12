Raj Kundra Case: ಗಂಡನ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಶಿಲ್ಪಾ

ಮುಂಬೈ(ಡಿ.21) ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Shilpa Shetty) ಪತಿ, ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ (Raj Kundra)ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆ (Pornography Case)ಪ್ರಕರಣ. ಜೈಲು ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೆ ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

'The truth is incontrovertible. Malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end, there it is' ಇದು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ನೇರ ಮಾತು.