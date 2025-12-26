- Home
ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ನಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಡಿಸಿಎಂ, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡಿವೆ. ಮೊದಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರ ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಓಜಿ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜೀತ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ರನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪವನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಾಹವನ್ನು ಓಜಿ ಚಿತ್ರ ನೀಗಿಸಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ತಡವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪವನ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಅದೇ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪವನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.
ಅಂತ್ಯವು ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಂತ್ಯವು ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ
ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ತೆಲುಸು ಕದಾ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಪಕ್ಕಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್' ಮತ್ತು 'ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ' ಚಿತ್ರಗಳೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್
ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಿಂದಲಾದರೂ ತನಗೆ ಹಿಟ್ ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಪವನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
