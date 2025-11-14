- Home
ನಟಿ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟರೊಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದರು.
ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಭಿನಯವಿದ್ದರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್, ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆಯಾದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿದ್ದು ಜೊತೆ 'ತೆಲುಸು ಕದಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ..
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಶಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 2019ರಲ್ಲಿ. 'ಪ್ರತಿ ರೋಜು ಪಂಡಗೆ' ಅವರ ಕೊನೆಯ ಹಿಟ್. ನಂತರ ನಟಿಸಿದ 'ಪಕ್ಕಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್', 'ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ' ಚಿತ್ರಗಳು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದವು.
ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾಗೆ ತೆಲುಗಿನ ಹಿರಿಯ ನಟರೊಬ್ಬರ ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊದಲು ರಾಶಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದರು. ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೆರಿಯರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ
ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ನಾಯಕನ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದವಂತೆ. ಹಿರಿಯ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಲವ್ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಯುವ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ.
ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ
ಹೀಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೇರೆ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.