- ಇವು OSCAR ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು… YouTube ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ
Oscar Nominated Short Films: ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಸ್ಕರ್ ಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುವುದು ಅಂದರೇನೆ ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಆಸ್ಕರ್-ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಹತ್ತು ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು YouTube ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಆಸ್ಕರ್-ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ 10 ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು
ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು YouTube ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಹತ್ತು ಆಸ್ಕರ್-ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಂಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
KITBULL (2019)
ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪಿಟ್ ಬುಲ್ ನಡುವಿನ ಸುಂದರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಅನಿಮೇಷನ್ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
KAVI (2009)
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಇದಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಆದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಕವಿ ಎಂಬ ಮಗುವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೃದಯ ಕಲಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಆಧುನಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ನೋವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.
LITTLE TERRORIST (2004)
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡಿನ ನೆಪದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕಥೆಯು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಗುವೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬವು ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಕತೆ ಇದಾಗಿದೆ..
HE LONG GOODBYE (2020)
ರಿಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನಾಂಗ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಠೋರ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
SIX SHOOTER (2004)
ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಯ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ದುರಂತದ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಈ ಕಥೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
HAULOUT
ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನೊಬ್ಬ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಯಾನಕ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕರಗುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಾಲ್ರಸ್ಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಯಾವುದೇ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲದೇ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
INSTRUMENTS OF A BEATING HEART (2024)
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವ ಅಯಾಮೆ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
NEGATIVE SPACE (2018)
ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಂದೆ-ಮಗನ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರ. ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಕಾವ್ಯ, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೆಣೆಯುತ್ತದೆ.
THE NEIGHBORS’ WINDOW (2019)
ಇತರರ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.. ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಥೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
BROTHERHOOD (2018)
ಯುದ್ಧದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುವ ತಂದೆಗೆ, ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಸುಕು ಧರಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಚಲನಚಿತ್ರವು ಮೌನಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌನವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.