ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್.. ಓಜಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್?
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಸುಜಿತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ “ಓಜಿ” ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ.. ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಸುಜಿತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ “ಓಜಿ” ಚಿತ್ರ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರೀ-ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ನಂತರ ಬಂದ ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ರನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಏನು? ಓಜಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ?
ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು ನಿರಾಸೆ ನಂತರ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ “ಓಜಿ” ದಸರಾ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ-ಬೋಯಪಾಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ “ಅಖಂಡ 2” ಕೂಡ ದಸರಾಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದಸರಾ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ “ಓಜಿ”ಗೆ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.
ಡಿವಿವಿ ದಾನಯ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್, ಶ್ರೀಯಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಿರಿ ಲೆಲ್ಲ ಮುಂತಾದ ನಟ-ನಟಿಯರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಥಮನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಥಾಹಂದರದ ಪ್ರಕಾರ.. “ಓಜಸ್ ಗಂಭೀರ” ಎಂಬ ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಮರು-ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಹಿಂದೆ ತನಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಓಮಿ ಭಾವುನನ್ನು ಕೆಡವಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ. ಪವನ್ ಲುಕ್, ಸುಜಿತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಝೇಂಕಾರ ಮೂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ “ಸುವ್ವಿ ಸುವ್ವಿ” ಹಾಡಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲೇ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24) ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ “ಓಜಿ”ಯಲ್ಲಿ ರೂತ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪವನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ “ಬಾಲು”, “ಪಂಜಾ” ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ “ಓಜಿ”ಯಿಂದ ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಚಿತ್ರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.