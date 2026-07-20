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- OTT Releases This Week: ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾ; ಫುಲ್ ಮನರಂಜನೆ!
OTT Releases This Week: ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾ; ಫುಲ್ ಮನರಂಜನೆ!
OTT release Today: ಈ ವಾರ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಜಿಯೋ-ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ಸೋನಿಲಿವ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಟಿವಿ+ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
OTT Movies
Netflix
ಮುಸಾಫಿರ್ ಕೆಫೆ (Musafir Cafe)
ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 24
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Netflix
ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾಸ್ಸೆ, ಪಿಂಟೋ ಮತ್ತು ಮಹಿಮಾ ಮಕ್ವಾನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಹಿಂದಿ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ದುಬೆ ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಚಂದರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಕಥೆ.
ರಾನ್ಸಮ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೀಸನ್ 2 (Ransom Canyon Season 2)
ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 23
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Netflix
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಮೂರು ರಾಂಚ್ ಕುಟುಂಬಗಳ ರಾಜಕೀಯ, ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತಿರುವುಗಳು ಇರಲಿವೆ.
72 ಅವರ್ಸ್ (72 Hours)
ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 24
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Netflix
ಕೆವಿನ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಟನೆಯ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, 40 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿ ಡೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ (The Debt Collector)
ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 23
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Netflix
ಇದು ಥಾಯ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಾಲ ವಸೂಲಿಗಾರ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಾಲದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾನೆ.
ಎಲೈಟ್ ಫೋರ್ಸ್ (Elite Force)
ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 22
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Netflix
ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀರಿಸ್. ತನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಿಷನ್ನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ತನ್ನ ಗತಕಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಎ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (A Toxic Love Story)
ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 22
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Netflix
ನಿಜ ಜೀವನದ 'ಅನಾಹೈಮ್ ಕ್ರೇಗ್ಲಿಸ್ಟ್' ಪ್ರಕರಣ ಆಧಾರಿತ ಈ ಟ್ರೂ-ಕ್ರೈಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸೀರಿಸ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಯುಎಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ದಂಪತಿ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Prime Video
ಆದರ್ಶ್ ಬಾಲ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ (Adarsh Baal Vidyalaya)
ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 24
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Prime Video
ಕೆಕೆ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಕಸ್ತೂರಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ, ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡವು ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
JioHotstar
ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಸೇವ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ (Stuart Fails To Save The Universe)
ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 24
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: JioHotstar
'ದಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ'ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆತ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಈ ಕಥೆ.
ಬ್ಲೀಚ್: ಥೌಸೆಂಡ್-ಇಯರ್ ಬ್ಲಡ್ ವಾರ್ (Bleach: Thousand-Year Blood War – Final Season)
ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 25
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: JioHotstar
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆನಿಮೆಯ ಅಂತಿಮ ಕಥಾಹಂದರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಈ ವಾರ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.
SonyLIV
ಪಲ್ಲಿಚಟ್ಟಾಂಬಿ (Pallichattambi)
ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 24
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: SonyLIV
ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಡು ಲೋಹರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರವು 1950ರ ದಶಕದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ವಿಮೋಚನಾ ಸಮರ'ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಭೂಸುಧಾರಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚರ್ಚ್ ನೇಮಿಸಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಕಥೆ.
Apple TV+
ದಿ ಡಿಂಕ್ (The Dink)
ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 24
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Apple TV+
ಜೇಕ್ ಜಾನ್ಸನ್ ನಟನೆಯ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ 'ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್' ಆಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಎದುರಿಸುವ ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆನ್ ಸ್ಟಿಲ್ಲರ್, ಮೇರಿ ಸ್ಟೀನ್ಬರ್ಗೆನ್, ಎಡ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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