Oscar Nomination Film: 2026 ರ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆಸ್ಕರ್ ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಉನ್ನತ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆಸ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ
ಒಂದು ಚಿತ್ರ, 16 ನಾಮಿನೇಷನ್... ಈ ವರ್ಷದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ (Oscar 2026) ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಸ್ಕರ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಟೈಟಾನಿಕ್ (1997), ಲಾ ಲಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ (2016), ಮತ್ತು ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಈವ್ (1950) ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ
ಈ ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ₹3,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದವು, ಕಥೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪಾತ್ರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದವು. 2 ಗಂಟೆ, 17 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಚಿತ್ರವು 7.5 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
16 ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮಿನೇಶನ್
ಈ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವು ಒಟ್ಟು 16 ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಇದು, ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ (Sinners). ಈ ಚಿತ್ರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2025 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಯಾನ್ ಕೂಗ್ಲರ್ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ,ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಬಿ. ಜೋರ್ಡಾನ್, ಹೈಲೀ ಸ್ಟೈನ್ಫೆಲ್ಡ್, ವುನ್ಮಿ ಮೊಸಾಕು, ಮೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟನ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ರಾಯ್ ಲಿಂಡೋ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಶನ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ - ಮೈಕೆಲ್ ಬಿ. ಜೋರ್ಡಾನ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ - ಡೆಲ್ರಾಯ್ ಲಿಂಡೋ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ - ವುನ್ಮಿ ಮೊಸಾಕು
- ತಾರಾಗಣ - ಫ್ರಾನ್ಸಿನ್ ಮೆಸ್ಲರ್
- ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ - ಆಟಮ್ ಡ್ಯುರಾಲ್ಡ್ ಅರ್ಕಾಪಾ
- ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ - ರುತ್ ಇ. ಕಾರ್ಟರ್
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ - ರಯಾನ್ ಕೂಗ್ಲರ್
- ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಕಲನ - ಮೈಕೆಲ್ ಪಿ. ಶಾವರ್
- ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ - ಕೆನ್ ಡಯಾಜ್, ಮೈಕ್ ಫ್ಯಾಂಟೈನ್, ಶುನಿಕಾ ಟೆರ್ರಿ
- ಸಂಗೀತ (ಮೂಲ ಸಂಗೀತ) - ಲುಡ್ವಿಗ್ ಗೊರಾನ್ಸನ್
- ಸಂಗೀತ (ಮೂಲ ಹಾಡು) - ಐ ಲೈಡ್ ಟು ಯು
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ - ಜಿಂಜಿ ಕೂಗ್ಲರ್, ಸೆವ್ ಒಹಾನಿಯನ್, ರಯಾನ್ ಕೂಗ್ಲರ್
- ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ - ಹನ್ನಾ ಬೀಚ್ಲರ್, ಸೆಟ್ ಅಲಂಕಾರ, ಮೋನಿಕಾ ಷಾಂಪೇನ್
- ಧ್ವನಿ - ಕ್ರಿಸ್ ವೆಲ್ಕರ್, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಎ. ಬರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರರು
- ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು - ಮೈಕೆಲ್ ರಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರು
- ಬರವಣಿಗೆ - ರಯಾನ್ ಕೂಗ್ಲರ್
ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಏನು?
2 ಗಂಟೆ, 17 ನಿಮಿಷಗಳ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ಸಿನ್ನರ್ಸ್. ಸ್ಟೀಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೋಕ್ (ಅವಳಿ ಸಹೋದರರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೈಕೆಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ) ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೂರವಿದ್ದ ನಂತರ ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮರಳುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೇಎ ದುರಂತ. ಪಿರಿಯೋಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನಾಂಗೀಯತೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬ್ಲೂಸ್ ಸಂಗೀತ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಜನರೇಶನಲ್ ಟ್ರಾಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಯಾವ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹325.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸುಮಾರು ₹120 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
