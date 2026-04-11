- Netflix Series: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ..ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರೋಚಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 10 ಸಿನಿಮಾ, ಸಿರೀಸ್ ರಿಲೀಸ್!
Netflix Series To Watch: ಈ ವಾರ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ 10 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರಣಿಗಳೇ ಇವೆ.4 ಹಿಂದಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಿಂದಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಮಾಮ್ಲಾ ಲೀಗಲ್ ಹೈ ಸಿನಿಮಾ ( mamla legal hai )
1 ಮಾರ್ಚ್ 2024
ರವಿ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ನೈಲಾ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ 3 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಮೀರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ, ಸೌರಭ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಅನೇಜಾ ಈ ಲೀಗಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಸರಣಿಯ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್.
one piece netflix
31 ಆಗಸ್ಟ್ 2023
ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನೀಸ್ ಭಾಷೆಯ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್. ಇದರ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದು 1997ರ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಜಪಾನೀಸ್ ಮಂಗಾ ಸರಣಿಯ ಲೈವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೆಲೋ ಬಚ್ಚನ್
6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಇದು TVF ನ ಬಯಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸೀರೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಟೆಕ್ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ 'ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಲಖ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವುನೆಟ್ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ನಟ.
something very bad going to happen
ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರರ್ ಮಿನಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾಲೆ ಜಿ. ಬೋಸ್ಟನ್ ಇದರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಸದ್ಯ ಇದರ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
XO kitty
ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ 2 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೆನ್ನಿ ಹಾನ್ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Taskaree: The Smuggler's Web
ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸರಣಿಯ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನೀರಜ್ ಪಾಂಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Agent From Above
2 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಇದು ಟೀನ್ಸಿಯವರ 'ದಿ ಒರಾಕಲ್ ಕಮ್ಸ್' ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ತೈವಾನೀಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
Bloodhounds
ಈ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಂ ಡ್ರಾಮಾ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ 3 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೇಸನ್ ಕಿಮ್ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Single papa
12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೀರಜ್ ಉಧ್ವಾನಿ ಇದರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುನಾಲ್ ಖೇಮು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The Cleaning Lady
3 ಜನವರಿ 2022
ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ರೈಂ ಡ್ರಾಮಾ ಸೀರೀಸ್. ಇದರ 4 ಸೀಸನ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಐದನೇ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ 25 ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಂದು ಬಂದಿತ್ತು.
