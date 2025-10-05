- Home
- ಇನ್ಮುಂದೆ ಇವರೇ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್... ನಯನತಾರಾ ಬಿಟ್ಟ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದು ನಯನತಾರಾ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತಾ ತನ್ನನ್ನು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ವಿಲನ್
ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ನಂತರ ಅವರು, 'ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನಿಸಿತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ
'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಟನೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟವು. 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ನಿಜ. ವಿವರಗಳನ್ನು ನಂತರ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಈಗ ಮೂಗು ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮದುವೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.