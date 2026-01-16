- Home
National Startup Day: ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯುವಕರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ದಿನವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ದಿನ. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಡೇ
ಕನಸು ಕಾಣುವುದೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಾಣೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ದಿನ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನವೀನ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನವೋದ್ಯಮವು ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ, ಇದು ಕನಸುಗಳು, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಜಗತ್ತು
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಜಗತ್ತಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನ ನಿಜವಾದ ಸಾರವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗುರು
2007 ರಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಗುರು" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಗುರುಕಾಂತ್ ದೇಸಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕನಸುಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಯಿ ಧಾಗಾ
2018 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸುಯಿ ಧಾಗಾ', ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶರತ್ ಕಟಾರಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ದಂಪತಿಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು, ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಬಾರಾತ್
2010 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ "ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಬಾರಾತ್", ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಿಪ್, ತಂಡದ ಕೆಲಸ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಬದ್ಮಾಶ್ ಕಂಪನಿ
ಪರ್ಮೀತ್ ಸೇಥಿ ಅವರ "ಬದ್ಮಾಶ್ ಕಂಪನಿ" ಚಿತ್ರ 2010 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಾಲೇಜು ನಂತರ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರೇ ಸ್ಪೇಸ್ ವ್ಯವಹಾರ, ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. "ಬದ್ಮಾಶ್ ಕಂಪನಿ"ಯಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೀರ್ ದಾಸ್, ಮಿಯಾಂಗ್ ಚುಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾಕೆಟ್ ಸಿಂಗ್: ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್"
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ "ರಾಕೆಟ್ ಸಿಂಗ್: ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್" ಚಿತ್ರ 2009 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಮಿತ್ ಅಮೀನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
