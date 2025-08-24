- Home
- Entertainment
- Cine World
- ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೂ ನಾನಿ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ: ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು?
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೂ ನಾನಿ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ: ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು?
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಡಿಯನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯುವಜನತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಸಲ ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗ್ತಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನಿ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಸರಾ', 'ಹಾಯ್ ನಾನ್ನ', 'ಸರಿಪೋದಾ ಶನಿವಾರಂ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನಿ "ಪ್ಯಾರಡೈಸ್" ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರುವ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನಾನಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ?
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಜೋಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಾಲಿವುಡ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಸುಗುಸುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ನಾನಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಡಿಯ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಯಾರು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 'MCA' (ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬ್ಬಾಯಿ), 'ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ ರಾಯ್' ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಜೋಡಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆದರೆ, ಇವರ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಿಟ್ ಬಿದ್ದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ. 'ಫಿದಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ನಂತರ 'ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸಾಯಿ ಇಮೇಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ, ಏಷ್ಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನಿ-ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಅದೇ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.