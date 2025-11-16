- Home
- Entertainment
- Cine World
- ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು-ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು-ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು - ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು?
ಈ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್-ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ? ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು?
ಡೇಟ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ
ಎಸ್ಜೆ ಸೂರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ನಾನಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಡೇಟ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ. ತಮಿಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ 'ತಮಿಳನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಇದೀಗ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹೇಶ್-ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಂಚಾರಿ' ಥೀಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.