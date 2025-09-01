- Home
ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : instagram
Lokesh Kanagaraj watched Coolie
2025ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಕೇಶ್-ರಜನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಡೆದ್ರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಕೋಯಮತ್ತೂರಿನ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
24
Image Credit : instagram
ಕೂಲಿ ಪಡಂ ಪಾರ್ತ ಲೋಕೇಶ್
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿರೋ ಲೋಕೇಶ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದು ಲೋಕೇಶ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ.
34
Image Credit : Lokesh Kanagaraj/ X
ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಡೆದ ಕೂಲಿ
ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ LCU ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿವೆ. 500 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಲಿಯೋ ನಂತರ ಲೋಕೇಶ್ಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ೫೦೦ ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ.
44
Image Credit : instagram
ಲೋಕೇಶ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಜೈಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲಂಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೈದಿ 2 ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ.
